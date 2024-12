النقل تحدد موعد استكمال الخط السككي الخاص بتشغيل ميناء الفاو

2024-12-17 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر رجحت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استكمال الخط السككي الخاص بتشغيل ميناء الفاو بداية 2025، فيما أشارت إلى نسب إنجاز عالية من الطريق الرابط مع الأرصفة الخمسة وساحة الحاويات. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي للوكالة الرسمية، تابعته عراق اوبزيرفر، إن “الحكومة العراقية وضعت إمكانيات كبيرة لاستكمال ميناء الفاو وحققت …

