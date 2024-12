2024-12-17 18:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن قائممقام قضاء الناصرية، منير البكاء، عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف الأعمال الجارية في مدينة ألعاب الناصرية بشكل فوري. ووفقًا لوثيقة رسمية نشرها البكاء وتابعتها شبكة أخبار الناصرية، وافق السوداني على محضر اجتماع خاص يتعلق بمدينة الألعاب، وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بإسناد قيادة الشرطة لتنفيذ...

