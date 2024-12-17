2024-12-17 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، معالجة 1104 مشاريع متلكئة تطبيقاً لتوجهات البرنامج الحكومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المشاريع المتلكئة التي عالجتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، بلغت (1104)، موزعة بواقع (555) للوزارات و (549) للمحافظات".

وأضاف الهنداوي أن "عدد المكونات والعقود المتلكئة قبل الحكومة الحالية بلغت (3004) عقود، موزعة بواقع (1482) عقدا ومكونا للوزارات، و(1522) عقدا ومكونا للمحافظات".