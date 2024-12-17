2024-12-17 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، (17 كانون الأول 2024) في العراق.

وبلغ سعر الصرف عند 150700 دينار.

وكانت أسعار صرف الدولار، قد سجلت صباح اليوم ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية وبلغ 150.950 دينارا مقابل كل 100 دولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت أسعار سعر البيع في الصيرفات 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.000 دينار مقابل كل 100 دولار.