توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان

2024-12-17 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود توجه لدى حكومة كردستان لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام الاستقطاع.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أرسلت 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر 11، فيما لم ترسل تمويل رواتب شهر 12 نتيجة انتهاء السنة المالية في العراق".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تؤكد عدم وجود السيولة المالية الكافية ولهذا ستلجأ لتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع، على أن يبدأ التوزيع نهاية الشهر الحالي، أو بداية العام المقبل".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد ألغت نظام استقطاع الرواتب في عام 2018، بعدما كانت تستقطع شهريا من رواتب الموظفين، وفقا لنظام الادخار الإجباري، بسبب الخلافات المالية مع بغداد، وأزمة داعش.

من جانب آخر أكد النائب الكردي سوران عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "حكومة الإقليم أخرت صرف رواتب الموظفين لمدة 16 يوما، كون المبالغ أرسلت من بغداد مطلع الشهر الحالي وقد بلغت 763 مليار دينار".

ولفت الى أن "حكومة الإقليم لا توجد لها نية لصرف رواتب الموظفين، بالرغم من أنها باعت 350 ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2024، فضلا عن أنها لم ترسل إلى بغداد الإيرادات الداخلية غير النفطية المتعلقة بالمنافذ والضرائب سوى مبلغ جدا".