لماذا أجواء العراق أبرد من أوروبا آلان؟

2024-12-17 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح منبئ جوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، سبب برودة أجواء العراق أكثر مقارنة بأجواء أوروبا رغم ان درجات الحرارة فيها أقل.

وقال صادق عطية في منشور بصفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم": "كلما كانت الرياح أكثر جفافا، عندها يزداد الشعور بالبرودة، وهذا ينطبق على أجواء العراق اثناء تأثير الكتل الباردة التي تعقب الحالات الجوية غير الممطرة، حيث يكون الشعور بالبرودة في العراق اعلى من كثير من دول أوروبا".

وبين، أن "الاجواء الباردة والجافة تسرق حرارة الجسم بسرعة أكبر من الأجواء الرطبة، وعليه، يجب تدفئة الجسم في هكذا أجواء".

يشار الى ان العراق يشهد منذ أيام كتلة هوائية باردة تسجل فيها درجات الحرارة الصفر المئوي أو أدنى من ذلك، وتبلغ هذه الكتلة ذروتها اليوم مع توقع الأنواء الجوية، بنهايتها يوم الخميس المقبل.



