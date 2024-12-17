نينوى.. السجن بحق موظفين حكوميين بينهم زوج عضو مجلس المحافظة ووقف التنفيذ لموظفة

2024-12-17 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الموصل، يوم الثلاثاء، قرارا بالسجن بحق عدد من الموظفين بتهمة الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.

ذكر ذلك مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، مضيفا أن من بين المدانين المدعو "أبو بكر كنعان بشير إبراهيم الجبوري"، زوج سمية غانم الخابوري، عضو مجلس محافظة نينوى، إلى جانب موظفين آخرين، حيث تم الحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بالإخلال بواجباتهم.

وبين المصدر، أن "أبو بكر كنعان كان يشغل منصب مدير الوقف السني السابق في نينوى وحكم عليه مع موظف آخر بالسجن لستة أشهر"، لافتاً إلى أن "موظفة كانت مسؤولة حسابات الوقف السني في عهده أصدر القضاء بحقها حكماً لستة اشهر مع وقف التنفيذ"

وأوضح المصدر، أن المحاكم في محافظة نينوى مستمرة في معالجة حالات الفساد الإداري والمالي، بهدف تقويم وتطوير الأداء داخل مؤسسات الدولة في المحافظة.