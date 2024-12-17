2024-12-17 19:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، تحديد فترة توقف عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من 29 كانون الأول 2024 الى تاريخ 31 من الشهر ذاته، عازية ذلك الى اعمال الجرد السنوي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان إنه “بالتزامن مع إجراءات الجرد السنوي حددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة موعد إيقاف العمل […]

ظهرت المقالة “الجرد السنوي” يوقف عمل دوائر البطاقة الوطنية والجوازات أولاً على ايشان.



