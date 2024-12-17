2024-12-17 19:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن نجل أبي هادي، اليوم الثلاثاء، ارتداء العمامة التي كان متوجاً بها والده قبل الاستشهاد. ونشر محمد مهدي نجل سيد المقاومة، صورة على حسابه في “انستغرام”، من إيران مرتدياً زياً حوزوياً. وكتب محمد مهدي: “قد من الله علي بأن وفقني لأكون في محضر الولي الفقيه والمرجع الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله) الوارف الذي […]

ظهرت المقالة لن تنتهي المقاومة.. السيد الخامنئي يتوج نجل أبي هادي بعمامة والده الشهيد أولاً على ايشان.



