موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات

2024-12-17 19:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر تتجه أنظار عشاق نادي ريال مدريد إلى ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلتقي فريقهم مع باتشوكا في نهائي كأس القارات لأندية “كأس إنتركونتيننتال 2024”. ويشارك النادي الملكي في المباراة النهائية مباشرة بصقته بطلًا لقارة أوروبا، حيث حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2023-2024. بينما خاض …

