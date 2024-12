2024-12-17 19:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السليمانية / عراق أوبزيرفر ردّ الاتحاد الوطني الكردستاني على الاتهامات الإعلامية الأخيرة التي طالت رئيسه بافل طالباني، مؤكداً أنها تأتي في إطار “حملة تشويه متعمدة” تهدف لضرب الاستقرار في العراق وإضعاف دوره البارز في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح لـ عراق اوبزيرفر، إن الحزب “حزب مسؤول في …

The post مسؤولون في الاتحاد الوطني لعراق أوبزيرفر: لا صحة لشائعات إيواء رموز النظام السوري السابق في السليمانية first appeared on Observer Iraq.