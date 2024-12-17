التربية تحدد الفئات العمرية المشمولة بامتحانات إنصاف المتعلمين

2024-12-17 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – آمنة السلامي

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الفئات العمرية المشمولة بامتحانات إنصاف المتعلمين

وقال مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في الوزارة وسام ناهض عبود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفئات العمرية المشمولة بامتحانات إنصاف المتعلمين، هي الفئات القادرة على القراءة والكتابة بدون التحاقهم بالمدارس

وأضاف عبود، أن "امتحانات إنصاف المتعلمين مستمرة بشكل دوري وعلى طول السنة، حيث سيحصلون على شهادة تعادل شهادة الرابع الابتدائي بعد اجتيازهم الامتحان"، مؤكدا، أن "أي مواطن مشمول بهذه الامتحانات يستطيع أن يقدم إليها

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ونبه عبود، بأن "الفئات التي يسمح لها بالمشاركة في الامتحانات هي غير المشمولة بالتعليم النظامي لمن أعمارهم تجاوزت سن 18".