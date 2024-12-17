رئيس الوزراء يعزي بوفاة شيخ عشائر الجبور

2024-12-17 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التعازي بوفاة الشيخ تكليف عبد علي آل دانة، شيخ عشائر الجبور.وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يتقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخالص تعازيه في وفاة الشيخ تكليف عبد علي آل دانة، شيخ عشائر الجبور".وأضاف البيان، "استذكر رئيس الوزراء دور الفقيد الكبير والبارز، وسعيه لتعزيز الوحدة والتآلف بين أبناء المجتمع العراقي".وختم البيان "الرحمة والرضوان لروح الفقيد، ولأسرته وعشيرته ومحبيه الصبر والسلوان".