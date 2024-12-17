مسؤول محلي ينفي وجود تظاهرات لعناصر الجيش السوري داخل الانبار

2024-12-17 20:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى قائممقام الرطبة عماد الدليمي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، وجود تظاهرات للجنود السوريين الذي فروا باتجاه العراق أثناء المعارك التي أدت لسقوط نظام بشار الأسد.

وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "جنود الجيش السوري داخل العراق ناشدوا بإعادتهم الى بلدهم وطالبوا الحكومة العراقية والحكومة السورية الجديدة بذلك عبر فتح الحدود بشكل مؤقت بالتنسيق بين الطرفين".

وأضاف أن "الوضع الإنساني لهؤلاء سيء جدا، بسبب افتقار المخيم للعديد من الخدمات، كون المنطقة صحراوية، ويجب العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، أو الأمم المتحدة"، نافياً "وجود أي تظاهرات لهم داخل المخيم الذين يتواجدون فيه".

وكانت وسائل إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي قد أشارت لوجود تظاهرات لعناصر الجيش السوري الذين يتواجدون داخل العراق، للمطالبة بإعادتهم إلى سوريا بشكل فوري.



