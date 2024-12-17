ثلاثة أندية جديدة تتأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العراق

2024-12-17 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهلت ثلاثة اندية الى دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم بعد خوضها ثلاث مواجهات عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز فريق اربيل على ضيفه سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري باربيل، وتقدم اربيل في الشوط الأول بهدف دون مقابل لسامراء، وفي الشوط الثاني أضاف اربيل هدفين اخرين قبل ان يقلص سامراء النتيجة قبل نهاية المباراة .

وفي مباراة ثانية فاز فريق النفط على فريق الناصرية بنتيجة 5-0 ، وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.

وفي آخر مواجهات اليوم فاز فريق ديالى على فريق نفط الوسط بنتيجة 2-1، وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد .