اللجنة الأولمبية تشكل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الناصرية الرياضي

2024-12-17 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية قرارا بتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الناصرية الرياضي استعدادا لانتخاب هيئة إدارية جديدة. وذكرت اللجنة في بيان وصل شبكة أخبار الناصرية، أن الهيئة المؤقتة ستتولى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة حيث ان الهيئة المؤقتة تضم في عضويتها إحسان علي حسن رئيسا و جليل...

