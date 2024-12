المحافظ لتلفزيون الناصرية: لايوجد سند قانوني لتفضيل عقود المشاريع في التعيينات القادمة

2024-12-17 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي أنه لا يوجد سند قانوني لتفضيل عقود المشاريع في التعيينات والتي تبلغ نسبتهم 2% تم التعاقد معهم من قبل الحكومة المحلية السابقة. وأشار الابراهيمي في حوار له مع تلفزيون الناصرية أن تلك العقود تنتهي بانتهاء المشاريع المتعاقد على مراقبتها والحكومة المحلية...

