2024-12-17 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ممثل العراق في مجلس الأمن الدولي: الشعب السوري هو من يمتلك الحق في تقرير مصيره ممثل العراق: ندعو إلى الوقوف بجانب السوريين وإنهاء الانقسام السياسي ممثل العراق: ندعو إلى وضع خارطة طريق واضحة تضمن المشاركة الفاعلة لجميع القوى السورية ممثل العراق: نرفض أي تقسيم للأراضي السورية ممثل العراق: ندعو إلى ضمان عودة النازحين السوريين إلى …

The post العراق يوجه دعوة لمجلس الامن الدولي first appeared on Observer Iraq.