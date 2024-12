تحت شعار “النساء شقائق الرجال”.. حملة تثقيفية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في بغداد

2024-12-17 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نظّم طلبة قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام – جامعة بغداد، حملة تثقيفية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلبة الجامعة في مجمع الجادرية. وتضمنت الحملة إقامة معرض للملصقات التوعوية التي تناولت حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، حيث استلهمت هذه الملصقات من وصايا الحقوق للإمام علي زين العابدين (ع) …

