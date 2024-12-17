فينيسيوس يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024

2024-12-17 21:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، فوز النجم البرازيلي فينيسيوس، مهاجم فريق ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وأنطلقت مساء اليوم مراسم حفل جوائز الفيفا للأفضل لعام 2024 في الدوحة.

وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة الفيفا لأفضل مدرب للرجال في 2024.

ونال حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا (ديبو مارتينيز) بجائزة أفضل حارس للمرمى للرجال في 2024.

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة نادي برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024، علما بأنها فازت بالجائزة العام الماضي أيضا.

وتوجت الإنجليزية إيما هايس، بجائزة الفيفا لأفضل مدرب للسيدات في 2024 بعد قيادتها منتخب أمريكا للتتويج بذهبية أولمبياد باريس.

وحصلت الأمريكية أليسا ناهر حارسة منتخب الولايات المتحدة ونادي شيكاغو ريد ستارز على جائزة أفضل حارسة مرمى في 2024.

وظفر الأرجنتيني أليخاندرو غارانشو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024.



