المالكي للسفير التركي: بلادكم تتحمل المسؤولية الأكبر بحفظ أمن ووحدة سوريا

2024-12-17 21:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حمّل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، تركيا "المسؤولية الأكبر" في حفظ أمن ووحدة سوريا.

وذكر بيان لمكتب المالكي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الاخير "استقبل في مكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق (أنيل بورا إنان)، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية، لاسيما الاحداث الحاصلة في سوريا ودور القوى الاقليمية والدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة".

وأوضح المالكي، بحسب البيان، ان المتغيرات الجارية في سوريا تستدعي من دول المنطقة الحوار والتعاون وتنسيق المواقف من اجل تعزيز الأمن ومنع حصول اي تداعيات قد تضر بأمن المنطقة" مؤكداً "استنكار العراق لاعتداءات اسرائيل وتمددها على الاراضي السورية وسط صمت الجميع".

وقال المالكي: "نحن نحترم خيارات الشعب السوري، في العمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة جمبع مكونات الشعب، لكن يجب الحذر من استغلال القوى الارهابية للاوضاع هناك وانعكاس ذلك سلبا على العراق وباقي دول الجوار" محملاً "تركيا المسؤولية الكبيرة في حفظ الأمن واستعادة سوريا لسيادتها ووحدتها".

من جانبه اكد السفير التركي ان "بلاده تأمل في ان تتمكن سوريا من تشكيل حكومة تلبي جميع طموحات الشعب السوري" مشيراً إلى "الدور المحوري للعراق في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة".