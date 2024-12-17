سلة الحشد الشعبي تتغلب على دجلة الجامعة في أولى مباريات المرحلة الثانية

2024-12-17 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تغلب نادي الحشد الشعبي على نادي دجلة الجامعة، مساء اليوم الثلاثاء، في أولمباريات المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة.

وجرتالمباراة على قاعة الشعب المغلقة وسط العاصمة بغداد، وانتهت لصالح الحشد الشعبي بنتيجة74-73 نقطة.

وأنهىفريق الحشد الشعبي النصف الأول من المباراة متأخراً في النتيجة حيث تقدم نادي دجلةالجامعة بـ43 نقطة مقابل 32 نقطة لصالح فريق الحشد.

وبعدالعودة من الاستراحة شدد مدرب الفريق علي فرحان على المضي قدماً وتحقيق النتيجةالتي تليق بسمعة نادي الحشد الشعبي ليعود اللاعبين متسلحين بتوجيهات مدربهم لينهواالمباراة لصالحهم بفارق نصف سلة حيث استمرت الندية والتنافس إلى الثواني الأخيرةمن المباراة لتنتهي بفوز الحشد الشعبي.

وحصلمحترف نادي الحشد الشعبي لكرة السلة اللبناني علي حيدر، على جائزة أفضللاعب في المباراة.