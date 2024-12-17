أمانة بغداد تؤكد قرب الانتهاء من أعمال التطوير في 21 محلة بمدينة الصدر

2024-12-17 22:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إكمال 23 مشروع إكساء بمساحة 200 ألف متر مربع في عدة بلديات وقرب الانتهاء من أعمال تطوير في 21 محلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكمال 23 مشروعا، شمل إكساء أكثر من 200 ألف متر مربع في بلديات بغداد، إضافة إلى إكساء ما يقارب 8 ونصف مليون متر مربع في عموم محافظة بغداد بوقت سابق".

وأضاف الوائلي، أن "هنالك مشاريع أخرى مستمرة وبوتيرة عالية، ونحن في طور الانتهاء من تطوير 21 محلة في مدينة الصدر، وأطلقنا العمل في 12 محلة حاليا، بالإضافة إلى إكمال إجراءات الإحالة في 84 مشروعا في عموم محافظة بغداد، وتتنوع الأعمال بهذه المشاريع ما بين الإكساء والتزيين وإنشاء الحدائق وإنارة الشوارع وتطوير التقاطعات المرورية، إضافة إلى أعمال التخطيط".

وأكد، أن "هناك مراقبة ومتابعة يومية من قبل رئيس الوزراء وأمين بغداد، ولا يمكن القبول بأي تلكؤ أو توقف في تلك المشاريع وجميعها شارفت على الانتهاء بدون أي مشاكل وسينتهي البعض منها نهاية العام والبعض الآخر بحلول نيسان 2025".