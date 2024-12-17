2024-12-17 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، موافقة القائد العام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراضٍ لمقاتليها.وقال القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في الوقت الذي تؤدي فيه قطعات قيادة قوات الحدود واجباتها الأمنية بمنتهى المهنية والاخلاص وفي مختلف الظروف والتحديات، فإن قيادة قوات الحدود حريصة على تقديم أفضل الخدمات لمقاتليها الأبطال، وإكراماً لجهودهم الطيبة وبمتابعة وجهود وزير الداخلية قائد قوات الحدود، فقد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص قطع أراضٍ لمقاتلي قـيادة قـوات الحـدود".وأضاف البيان مخاطباً المقاتلين "آملين منكم أيها المرابطون على حدود العراق من زاخو الى الفاو وأنتم تسجلون أروع صور البطولة في حفظ أمن الحدود العراقية أن تكونوا كما عهدكم شعبكم السور المنيع لحماية حدود الوطن وشعبه العزيز".