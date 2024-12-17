المالكي: نحترم خيارات الشعب السوري في العمل على تشكيل حكومة شاملة

2024-12-17 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، احترام خيارات الشعب السوري في العمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة جميع مكونات الشعب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية ، لاسيما الأحداث الحاصلة في سوريا ودور القوى الإقليمية والدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة".وأوضح رئيس ائتلاف دولة القانون - بحسب البيان- أن "المتغيرات الجارية في سوريا تستدعي من دول المنطقة الحوار والتعاون وتنسيق المواقف من أجل تعزيز الأمن ومنع حصول أي تداعيات قد تضر بأمن المنطقة"، مؤكدا" استنكار العراق لاعتداءات الكيان الصهيوني وتمددها على الأراضي السورية وسط صمت الجميع".وأشار المالكي بقوله" نحن نحترم خيارات الشعب السوري، في العمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة جميع مكونات الشعب ، لكن يجب الحذر من استغلال القوى الإرهابية للأوضاع هناك وانعكاس ذلك سلبا على العراق وبقية دول الجوار".وحمل "تركيا المسؤولية الكبيرة في حفظ الأمن واستعادة سوريا لسيادتها ووحدتها".من جانبه أكد السفير التركي، أن" بلاده تأمل بأن تتمكن سوريا من تشكيل حكومة تلبي جميع طموحات الشعب السوري"، مشيراً إلى الدور المحوري للعراق في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة".