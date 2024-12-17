2024-12-17 22:18:05 - المصدر: ايشان

عبر رئيس تحالف نبني هادي العامري عن استغرابه من موقف العراق تجاه سوريا، مشيراً إلى الخشية من تحولها إلى ليبيا ثانية يعد سيطرة فصائل المعارضة. وقال العامري في”منتدى الحوار السياسي” الذي تقيمه منظمة بدر، إن “هناك مخاوف من تحول سوريا إلى ليبيا ثانية، ويجب أن نحسب لكل شيء”. وأضاف: “عجيب ان ترى امريكا وروسيا وتركيا […]

ظهرت المقالة منتقداً موقف العراق تجاه سوريا.. العامري: “الإمام الما يشور محد يزوره” أولاً على ايشان.



