2024-12-17 22:18:05 - المصدر: ايشان

أكد ممثل العراق في مجلس الأمن الدولي، عباس كاظم عبيد، ضرورة مساعدة السوريين في مرحلتهم الانتقالية الحالية، داعياً إلى إقامة انتخابات نزيهة تضمن للجميع المشاركة الفاعلة. وقال عبيد في كلمة العراق أمام المجلس، وتابعتها “إيشان”: “ندعو إلى إنهاء الانقسام السياسي في سوريا ودعم تشكيل دولة قوية مقتدرة، ووضع خارطة طريق تضمن للجميع المشاركة الفاعلة”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة العراق بكلمته في مجلس الأمن: نرفض تقسيم سوريا.. جاهزون لمساعدتها ودعم الانتخابات أولاً على ايشان.



