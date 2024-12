2024-12-17 22:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر رغم النفي الرسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، لوجود شقيق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية، إلا أن مصادر متقاطعة أفادت بأن “رحلة هروب ماهر الأسد من دمشق، الأسبوع الماضي مرّت ببغداد، ثم إقليم كوردستان شمال العراق، قبل أن يغادر إلى …

The post تفاصيل جديدة عن تواجد ماهر الأسد.. بات ليلة ببغداد ثم انتقل للسليمانية وفقد اثره بعدها first appeared on Observer Iraq.