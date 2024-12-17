استدعاء أحمد مكنزي لخليجي 26

2024-12-17 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعقرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ استدعاءَ لاعب نادي النجف أحمد مكنزي، وانضمامه إلى زملائه في معسكرِ الدوحة ليكون ضمنَ خيارات المدرب خيسوس كاساس لقائمةِ خليجي 26.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هذا القرارُ جاءَ بعد تعذرِ مواصلة اللاعب ميرخاس دوسكي مع المنتخبِ الوطنيّ خلال الوقتِ الحالي بعد تلقيه عرضاً احترافياً جديداً، وسيكون بحاجةٍ إلى التواجد مع ناديه بناءً على طلبِ إدارةِ النادي بانضمامه على وجهِ السرعة، خصوصاً أن بطولةَ كأس الخليج خارج قائمة الأجندة الدوليّة".وأضاف، انه "من المؤملِ أن ينخرطَ مكنزي بدايةً من يوم غد الأربعاء في تدريباتِ أسود الرافدين التي تستمرُ في الدوحة لغاية الـ 20 من الشهر الحالي".