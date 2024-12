سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy S25 Ultra بإطارات قد تكون الأنحف على الإطلاق

2024-12-17 23:00:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ إطارات شاشة قد تكون الأنحف مقارنة بجميع الهواتف المتوفرة ◾شاشة أكبر بمقاس 6.9 بوصة مع الحفاظ على حجم الهاتف ◾أربعة ألوان جديدة بتشطيبات تيتانيوم مميزة كشفت تقارير وتسريبات جديدة عن مواصفات مثيرة للاهتمام في هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S25 Ultra، حيث يتوقع أن يأتي بإطارات شاشة أنحف من...

