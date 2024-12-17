2024-12-17 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، استدعاءَ لاعب نادي النجف أحمد مكنزي، وانضمامه إلى زملائه في معسكرِ الدوحة ليكون ضمنَ خيارات المدرب خيسوس كاساس لقائمةِ خليجي 26.

وجاءَ هذا القرارُ بحسب بيان لاعلام اتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، "بعد تعذرِ مواصلة اللاعب ميرخاس دوسكي مع المنتخبِ الوطنيّ خلال الوقتِ الحالي بعد تلقيه عرضاً احترافياً جديداً، وسيكون بحاجةٍ إلى التواجد مع ناديه بناءً على طلبِ إدارةِ النادي بانضمامه على وجهِ السرعة، خصوصاً أن بطولةَ كأس الخليج خارج قائمة الأجندة الدوليّة".

وأشار البيان الى انه "من المؤملِ أن ينخرطَ مكنزي بدايةً من يوم غد الأربعاء في تدريباتِ أسود الرافدين التي تستمرُ في الدوحة لغاية الـ 20 من الشهر الحالي".



