التربية توجه إدارات المدارس بإيقاف مراسيم الاصطفاف بسبب إنخفاض درجات الحرارة

2024-12-17 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، إدارات المدارس بإيقاف الاصطفاف بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير التربية وجه بإيقاف مراسيم الاصطفاف والفعاليات التي تجري في ساحات المدارس".

وأضافت ان "هذا الاجراء يأتي حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة نظرا لانخفاض درجات الحرارة وتأثر البلاد بموجة البرد".