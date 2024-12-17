طيف سامي تضع "شرطا أساسيا" على حكومة الإقليم لصرف الرواتب والأخيرة تستجيب

2024-12-17 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر كردي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وصول وفد رفيع من وزارة المالية الاتحادية إلى محافظة أربيل، فيما أشار الى أن الوفد سيعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "وفدا رفيع المستوى من وزارة المالية الاتحادية وصل اليوم إلى أربيل وسيبقى لمدة أسبوع"، مضيفا، أن "الوفد سيعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان".

وأشار إلى أن "الوفد المبعوث من قبل وزيرة المالية طيف سامي، اشترط على الوزارة الكردية إرفاق رقم البطاقة الوطنية للموظفين مع تاريخ تعيينهم وتاريخ مباشرتهم للدوام كشرط أساسي لصرف رواتب شهر كانون الأول الجاري لموظفي الإقليم".

وأكد المصدر، أن "وزارة المالية في الإقليم استجابت لشروط نظيرتها الاتحادية وطلبت من جميع الوزارات تلك المعلومات عن موظفيها".