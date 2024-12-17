2024-12-17 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، عن الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تخصيص قطع أراضٍ لمقاتلي قيادة الحدود.

وقالت قيادة الحدود في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واكراماً لجهودهم الطيبة وبمتابعة وجهود وزير الداخلية وقائد قوات الحدود، فقد حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص قطع اراضي لمقاتلي قـيادة قـوات الحـدود".

وتلقت "بغداد اليوم" نسخة من كتاب مكتب القائد العام يبلغ فيها وزارة الداخلية بتخصيص قطع أراضٍ لقيادة قوات الحدود.



