2024-12-17 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد عضو مجلس واسط، رحمن دلفي، يوم الثلاثاء، أن المجلس لن يتراجع عن رفضه لخصخصةقطاع الكهرباء في المحافظة، فيما بين أن هناك "أوراق" لدى واسط تمتلكها إذاما فكرت الحكومة الاتحادية بمعاقبتها على قرار الرفض.

وذكردلفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "موضوع الخصخصة في الوقت الحالي هو الشغلالشاغل في جميع أنحاء محافظة واسط، على الصعيدين الرسمي والشعبي، والرفض القاطع لهموجود، وأكاد أجزم أن جميع الأوساط الشعبية والرسمية رافضة لهذا الأمر، فضلاً عنرفض مجلس المحافظة النهائي لهذا الملف".

وأوضحأن "قرار المجلس برفض هذا الملف يأتي في إطار السند القانوني الوارد فيالمادة 115 من الدستور الاتحادي، والتي أجازت بأن الاختصاصات المشتركة بينالحكومتين المحلية والاتحادية، الأولوية تكون فيها للحكومة المحلية وبالتالي فإنالرفض له سنده من القانون".

وتابع"كما أن الحكومة الاتحادية لم توفر للمواطن كهرباء مستقرة على مدار اليومفكيف نفرض عليه خصخصة الكهرباء والجباية الإلكترونية، عندما نحقق وسائل الراحة كافةللمواطن بالإمكان في ذلك الوقت أن نطالب بهذا الأمر، وبالتالي فإن الخصخصة مرفوضةولا يمكن تمريرها في واسط".

وأضافدلفي، أن "حكومة واسط بشقيها التشريعي والتنفيذي مستمرة بمخاطبات مع الحكومةالاتحادية بهذا الشأن، ولا يمكن القول بأن الأمر يصل لقضية عقوبات أو غيرها تجاهرفض واسط لهذا الملف، لاسيما وأن المحافظة تمتلك محطة الزبيدية الحرارية ونأملبوضع حل واقعي ومنطقي لهذا الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة".