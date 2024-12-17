2024-12-17 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ التحق لاعب المنتخب العراقي، والمحترف في فريق الرياض السعودي، إبراهيم بايشبصفوف "أسود الرافدين"، مساء اليوم الثلاثاء، وسيباشر تدريباته معزملائه ابتداءً من يوم غد، بينما استبعد المدرب خيسوس كاساس اللاعب سعد عبد الأميرعن تشكيلة المنتخب.

وأجرىالمنتخب العراقي تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين، الأولى صباحية، واقتصرت علىالتمارين الرياضية داخل إحدى الصالات، والثانية مسائية في ملاعب جامعة قطر، وذلكضمن معسكره المقام في الدوحة تحضيراً للمشاركة في كأس خليجي زين 26.

والتدريباتالمسائية شهدت تواجد 24 لاعباً هم كل من: جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومهندجعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب، ويوسف أمين، وريبين سولاقا، وعليفائز، ومناف يونس، وزيد تحسين، وأمجد عطوان، وهلو فائق، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمدياسين، ومصطفى سعدون، وعلي جاسم، وعلي يوسف، وميرخاس دوسكي، وأيمن حسين، وأميرالعماري، وماركو فرج.