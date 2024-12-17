2024-12-17 23:45:05 - المصدر: ايشان

قرر زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، المدعو بـ “أحمد الشرع”، أن يتجه إلى المجتمع الدولي لإيقاف توغل الكيان في سوريا، فيما تبرز تساؤلات عن “غياب سلاح المعارضة لمواجهة ما يحدث”. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرع قوله: “نطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل للقصف والتوغل الإسرائيلي في سوريا”. وفي وقت سابق، قال الشرع، […]

ظهرت المقالة لماذا صمت سلاح المعارضة؟.. الجولاني يستنجد بالمجتمع الدولي لوقف “التوغل الإسرائيلي” أولاً على ايشان.



