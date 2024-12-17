2024-12-17 23:45:05 - المصدر: ايشان

أصدر القضاء العراقي، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة متهمين بتهمة التجسس، وإعطاء إحداثيات للكيان. وبحسب المحكمة الجنائية المركزية، فإنها حكمت بحق محمد سعد قاسم عبد الحسين، وقريش ثامر جاسم فليح، وأرشد عبد الكاظم عبد الهادي سالم بالسجن مدى الحياة واحتساب موقوفيه للمحكوم محمد سعد قاسم للفترة 2024/10/9 ولغاية 2024/12/15. وقررت المحكمة، مصادرة الهواتف وتسليمها […]

ظهرت المقالة “إيشان” تنفرد بنشر قرارات القضاء العراقي بحق ثلاثة متهمين تجسسوا لصالح الكيان أولاً على ايشان.



