قائد الشرطة الاتحادية يشيد بجهود المنتسبين في تأمين الحدود العراقية السورية

2024-12-18 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري قطعات الشرطة الاتحادية على الحدود العراقية السورية في مدينة القائم، مشيداً بجهود المنتسبين في تأمين الحدود.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار المتابعة الرامية الى تعزيز الأمن الوطني ، اجرى قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق"صالح ناصر العامري"، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى الشريط الحدودي العراقي السوري، شملت شمال وجنوب مدينة القائم ، خلال الزيارة، تفقد الفريق العامري البطرية الثانية لكتيبة المدفعية الثانية والفوج الأول اللواء الخامس عشر حرس الحدود في منطقة "الدملوغ"، مشيدًا بـ"جهود المنتسبين في حماية وتأمين حدود الوطن. كما نقل تحيات معالي وزير الداخلية"، مؤكدًا على "أهمية دورهم في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جميع جهود الأجهزة الأمنية".وأضاف، أنه "الفريق استمع إلى طلبات المقاتلين، حيث تم تلبية احتياجاتهم من مختلف التجهيزات الشتوية بالاضافة إلى المواد الغذائية المتنوعة، كما استمع في زيارته الى مقر الفوج الاول الآلي اللواء الثالث الآلي آمر اللواء السابع وآمري الوحدات المنطقة السادسة حرس الحدود وآمر الفوج آنفا".وتابع البيان، انه "تفقد قطعات الفوج في منطقة "طريفاوي"، مؤكداً في حديثه مع المقاتلين الأبطال على "أهمية الالتزام بالضبط العسكري والتحلي بالشجاعة المعهودة والمعنويات العالية لأبطال الشرطة الاتحادية، كما شدد سيادته على أن ضبط الأمن وحماية سيادة الوطن هو واجب وطني وشرعي وأخلاقي، مشيدا بالهمة والروح المعنوية العالية للمقاتلين ."ودعا الفريق العامري، بحسب البيان، إلى "المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الآمرين لتفقد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي، وتعزيز الممارسات الأمنية والتمارين التعبوية بمشاركة جميع القطعات".وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتأكيداً للجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة الاتحادية مع مختلف الأجهزة الأمنية في حماية الوطن.