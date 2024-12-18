2024-12-18 01:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يومالثلاثاء، عن منح عطلة أمدها 16 يوماً لرأس السنة الميلادية الجديدة لقسم من طلبةالجامعات.

وجاءفي بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب قرب عطلة رأس السنة الجديدةومراعاة لأوضاع الطلبة الذين يدرسون في خارج الإقليم، قرر وزير التعليم العاليالسماح لطلبة الخارج بالعودة إلى الإقليم.

وأضافالبيان أن بإمكان الطلبة العودة إلى اقليم كوردستان وقضاء العطلة في مدنهم لمدة 16يوماً اعتباراً من 20/12/2024 ولغاية 5/1/2025، لافتاً إلى أن تلكالمدة تعد حضوراً لهم.

يشارإلى أن العديد من الموظفين في المؤسسات الحكومية بإقليم كوردستان يدرسون في جامعاتخارج الإقليم لنيل شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، وهم لديهم تفرغ للدراسة ولايجوز لهم مغادرة تلك الدول التي يدرسون فيها والعودة إلى الإقليم إلا أثناء العطلالرسمية المعتمدة في الإقليم.