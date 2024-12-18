النفط ينخفض عشية ترقب فائدة الفيدرالي الأمريكي

2024-12-18 01:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، بنحو 1% عند التسوية، في ظل مخاوف تتعلق بالطلب بعد صدور بيانات اقتصادية سلبية من ألمانيا والصين، وهو ما يأتي وسط تعاملات حذرة من المستثمرين مع ترقب قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غداً الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً أو 0.97% إلى 73.19 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتاً أو 0.89% عند التسوية إلى 69.49 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع نمو الناتج الصناعي بشكل طفيف في الصين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أبقى على الدعوات الموجهة إلى الصين من أجل تكثيف إجراءات التحفيز التي تركز على المستهلك.

تزامن ذلك مع إعلان هبوط ثقة الشركات في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، بحسب مسح أجراه معهد إيفو، وهو ما جاء تأثراً بتقييم سلبي للأشهر المقبلة وسط حالة غموض جيوسياسي وركود صناعي في الاقتصاد الألماني.



