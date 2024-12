خلافات شخصية وسباق للسيطرة على "الدولة العميقة" وراء محاولات تعديل قانون الانتخابات

2024-12-18 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يحاول نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إقناع التحالف الشيعي بتعديل قانون الانتخابات، لكن الاستجابة ما زالت ضعيفة حتى الآن.ومن المفترض إجراء الانتخابات التشريعية بعد أقل من سنة، في حين تراجعت فكرة الانتخابات المبكرة بشكل كبير.وأبرز ما يُتداول في الأوساط السياسية حول بنود التعديل المقترح هو منع "مسؤولين حاليين"، أبرزهم رئيس الحكومة […]

