2024-12-18 02:09:04 - المصدر: ايشان

أكد مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، وجود شرط أمريكي على حل فصائل المقاومة، قائلاً: “إن لم يتم حلّها تلقائياً، فإن القوة من الخارج ستجبرها على الحل”. وقال الصميدعي خلال استضافته في برنامج “من الأخير”، الذي يقدّمه الزميل حسام الحاج، وتابعته “إيشان”، إن “⁠هناك اشتراطاً أمريكياً سابقاً يخص حل الفصائل العسكرية وخلال المدة القادمة سيتم الضغط […]

ظهرت المقالة مستشار للسوداني: واشنطن اشترطت حلَّ فصائل المقاومة.. قريباً سنطبّق هذا الشرط أولاً على ايشان.



