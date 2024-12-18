مستشار للسوداني: واشنطن اشترطت حلَّ فصائل المقاومة.. قريباً سنطبّق هذا الشرط
2024-12-18 02:09:04 - المصدر: ايشان
أكد مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، وجود شرط أمريكي على حل فصائل المقاومة، قائلاً: “إن لم يتم حلّها تلقائياً، فإن القوة من الخارج ستجبرها على الحل”. وقال الصميدعي خلال استضافته في برنامج “من الأخير”، الذي يقدّمه الزميل حسام الحاج، وتابعته “إيشان”، إن “هناك اشتراطاً أمريكياً سابقاً يخص حل الفصائل العسكرية وخلال المدة القادمة سيتم الضغط […]
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