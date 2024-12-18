أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف قبيل توقعات بخفض الفائدة

2024-12-18 07:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرى تداول أسعار النفط في نطاق ضيق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين حذرين قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 73.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 70.19 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تخفيف السياسة النقدية.

ان انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

من جانب آخر اعتمد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث أضاف 33 سفينة إضافية من أسطول الظل الروسي المستخدم في نقل النفط الخام أو المنتجات البترولية.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقلها النفط الروسي غير المشروع.

ومن الممكن أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلبات أسعار النفط، رغم أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.