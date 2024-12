2024-12-18 09:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل (الأربعاء 18-12-2024): • مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا وتحقيق أهدافك بخطوات مدروسة. • عاطفياً: كن حذرًا من استفزاز الشريك، فالأمر قد يؤدي إلى خلاف يصعب تجاوزه. • صحياً: لا تضحي بصحتك لأجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي أثمن ما تملك. برج الثور...

