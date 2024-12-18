اليغري يختار وجهته المقبلة

2024-12-18 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكّدت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب السابق لنادي يوفنتوس ماسيميليانو اليغري يريد أن يعود إلى التدريب في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن أليغري يريد أن يدرب من جديد في الدوري الايطالي حيث يرغب في قيادة فريق من الكالتشيو وليس خارج إيطاليا رغم وجود اهتمام قوي من نادي وست هام يونايتد الانكليزي.

وتابعت التقارير أن روما يخطط للتعاقد مع اليغري في الموسم المقبل وهناك اتصالات بدأت تظهر في السر خلال الأيام الماضية للاتفاق مع المدرب السابق ليوفنتوس على استلام الجهاز الفني للفريق العاصمي الذي يقوده حاليا كلاوديو رانييري بصورة مؤقّتة لنهاية الموسم.