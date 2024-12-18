انشيلوتي على بعد خطوة من كتابة تاريخ جديد مع ريال مدريد

2024-12-18 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي يقترب من تحقيق انجاز تاريخي مع ريال مدريد في حال فوزه بكأس إنتركونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي، اليوم الأربعاء، حيث سيصبح المدرب الاكثر تتويجاً في تاريخ النادي.

ويعد انشيلوتي واحداً من ابرز المدربين في تاريخ كرة القدم، ويمتلك سجلًا حافلًا مع ريال مدريد، وحاليًا، يتشارك المدرب الإيطالي هذا اللقب مع ميغيل مونيوز، الذي فاز مع الفريق بـ 14 لقبًا، لكن في حال تمكن انشيلوتي من قيادة الفريق لتحقيق الانتصار في نهائي كأس انتركونتيننتال، سيصل إلى اللقب رقم 15، ما يجعله المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي الملكي.