ديالى تستيقظ على فاجعة مأساوية.. مصرع 4 أطفال وامهم بحريق تسبب به تماس كهربائي

2024-12-18 09:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر طبي، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، وفاة 5 أشخاص من اسرة واحدة بحريق التهم منزلا شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "حريقا نشب في منزل سكني في ناحية ابي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة ما أدى الى وفاة الام و4 من اطفالها".

وأضاف أن "الأهالي قاموا بإخراج الجثث بعد اخماد الحريق مؤكدا بان ما حصل كارثة إنسانية وفاجعة في ناحية ابي صيدا".

واشار الى ان "فريقا مختصا بدء التحقيق للوقوف على أسباب الحريق".