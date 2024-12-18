2024-12-18 09:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

الاستخبارات والأمن تطيح بـ(٦) تجار مخدرات في محافظتي النجف وبغداد

بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع، ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة إلى المديرية ذاتها، من إلقاء القبض على (٤) تجار ومروجي للمواد المخدرة بالجرم المشهود بمحافظة النجف الأشرف، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، سُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة، جاء القبض من خلال كمين محكم نُفذ من قبل مفارز المديرية في منطقتين ببغداد.

وتعاهد وزارة الدفاع الشعب العراقي إنها ستكون السور الأمين لحماية الوطن ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة وآفة المخدرات.