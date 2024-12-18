2024-12-18 09:35:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، ان لغتنا تشرفت بان تكون لغة القرآن الكريم.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة له على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في اليوم العالمي للّغة العربية، نحيي جميع الناطقين بهذه اللغة الثريّة، التي ارتبطت بالحضارة العربية والإسلامية على مدى قرون".

واضاف، "لقد تشرفت لغتنا العربية بأنْ تكون لغة القرآن الكريم والتشريع والرسالة، وكانت سببًا في ارتقاء وتطوّر العلوم والفلسفات والأفكار في مختلف المجالات، حتى أن البشرية مازالت إلى يومنا هذا تعترف بفضلها على الحضارة الإنسانية".